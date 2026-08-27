ছবি : ভিডিও থেকে নেওয়া
ছবি : ভিডিও থেকে নেওয়া
চাকরি

১৮ হাজার এসআই–সার্জেন্ট–কনস্টেবল নিয়োগ দেবে সরকার: সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বাসস সংসদ ভবন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, পুলিশের জনবল বৃদ্ধির জন্য নতুন ৪ হাজার এসআই, ৪ হাজার সার্জেন্ট ও ১০ হাজার কনস্টেবল পদ সৃজনের পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি জানান, পুলিশের জনবল বৃদ্ধিসংক্রান্ত বর্তমান সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা হলো নতুন ৪ হাজার এসআই (নিরস্ত্র), ৪ হাজার সার্জেন্ট ও ১০ হাজার কনস্টেবল পদ সৃজন করা।

আজ বৃহস্পতিবার সংসদে রংপুর–৬ আসনের বিরোধী দলের (জামায়াতে ইসলামী) সদস্য মো. নুরুল আমীনের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ তথ্য জানান।

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স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, এই পদগুলো সৃজিত হলে রংপুর জেলায়ও জনবল বৃদ্ধি পাবে। তিনি জানান, পুলিশের যানবাহন প্রদানসংক্রান্ত বর্তমান সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা হলো আগামী পাঁচ অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে টিওঅ্যান্ডইভুক্ত যানবাহন ও জলযানের ঘাটতি রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে ক্রয়পূর্বক পূরণ করা। যানবাহনের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে যানবাহনের ঘাটতি পূরণ করা।

নবসৃষ্ট ইউনিট, জনবল ও কাজের পরিধি বিবেচনায় টিওঅ্যান্ডইতে যানবাহন ও জলযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। পর্যায়ক্রমে মাঠপর্যায়ের ইউনিটগুলোয় প্রয়োজনীয় যানবাহন সরবরাহ করা।

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