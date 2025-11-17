কুয়েতে ডেপুটেশনে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, করুন আবেদন

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে কুয়েতে ডেপুটেশনে (ওকেপি-৫) নিউক্লিয়ার মেডিসিন টেকনিশিয়ান নিয়োগে আবেদন চলছে। ডেপুটেশন (ওকেপি-৫) এ নিয়োজিত বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের সঙ্গে কাজ করতে হবে। প্রাথমিক নিয়োগকাল তিন বছর।
পদের নাম: নিউক্লিয়ার মেডিসিন টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিউক্লিয়ার মেডিসিন টেকনিশিয়ান বিষয়ে ডিপ্লোমা/স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণি/জিপিএ-২.৭)। নিউক্লিয়ার মেডিসিন টেকনিশিয়ান হিসেবে ন্যূনতম দুই বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান থেকে আরবি ভাষা কোর্স সম্পন্ন/কোর্সে অংশগ্রহণরত ও আরবি ভাষা জ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বয়স: সর্বোচ্চ ৪৫ বৎসর
শারীরিক যোগ্যতা
ক। উচ্চতা সর্বনিম্ন ৫-৪৴ ৴
খ। স্থূলতা বর্জিত।
গ। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষায় যোগ্য হতে হবে।
বেতন-ভাতা
মূল বেতন: ৮৭৭ কেডি (১ কেডি বা কুয়েতি দিনার সমান ৩৯৭ টাকা ধরে বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩ লাখ ৪৮ হাজার ১৬৯ টাকা প্রায়)।
আবেদনের নিয়ম
দরখাস্ত ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ডাকযোগে/স্বহস্তে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে। স্ক্যান কপি প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার জন্য trgmeddte@gmail.com ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
আবেদনের ঠিকানা
পরিচালক, চিকিৎসা পরিদপ্তর, সেনা সদর, ঢাকা সেনানিবাস।
আবেদন ফি
২০০০ টাকা (ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার)
আবেদনের শেষ সময়
১৮ নভেম্বর ২০২৫