বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতিতে গ্রুপ স্টাডি করছেন শিক্ষার্থীরা
৫০তম বিসিএস: নন-ক্যাডার পদ নির্ধারিত না হওয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে বিলম্ব

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ৫০তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু নন–ক্যাডার পদসংখ্যা এখনো চূড়ান্ত না হওয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, সোহরাব হোসাইন কমিশনের সময়ে প্রণীত নন-ক্যাডার নিয়োগ বিধিমালা ২০২৩–এর নিয়ম অনুযায়ী ক্যাডার ও নন-ক্যাডার—দুই ধরনের পদসংখ্যা উল্লেখ করে বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হয়। এবার ক্যাডার পদে নিয়োগসংখ্যা নির্ধারিত হলেও নন–ক্যাডার পদের পদসংখ্যা চূড়ান্ত হয়নি।

নন-ক্যাডার পদসংখ্যা চূড়ান্ত হলেই ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে পিএসসি।

বর্তমান কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই একটি বার্ষিক রোডম্যাপ তৈরি করেছে, যেখানে প্রতিবছরের নভেম্বর মাসে নতুন বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং পরের বছরের ৩০ অক্টোবরের মধ্যে সেই বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন ছিল।

সরকারি কর্ম কমিশনের একটি সূত্র প্রথম আলোকে জানায়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদাপত্র অনুযায়ী ৫০তম বিসিএসের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ১ হাজার ৭৬০ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। নন-ক্যাডারের পদ যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছে, পদের সংখ্যা এখনো নির্ধারণ হয়নি। এই কারণেই সার্বিক প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও প্রথম সপ্তাহে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যায়নি।

পিএসসি বর্তমানে একই সঙ্গে তিনটি সাধারণ বিসিএসের কাজ পরিচালনা করছে। এর মধ্যে ৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা চলছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬ হাজার ৫৫৮ জন প্রার্থী। কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী ১০ ডিসেম্বর এই বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হবে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে ২ হাজার ৩০৯ জন ক্যাডার কর্মকর্তা এবং ১ হাজার ২২ জন নন–ক্যাডার নিয়োগ পাবেন। অন্যদিকে ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়েছে, বর্তমানে চলছে উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ। মূল্যায়ন শেষ হলেই মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। এ ছাড়া ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে ২৮ সেপ্টেম্বর রাতে। এতে ১০ হাজার ৬৪৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন ৩ লাখ ৭৪ হাজারের বেশি প্রার্থী। ঢাকাসহ আট বিভাগীয় শহরের ২৫৬টি কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

