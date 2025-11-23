চাকরি

খাদ্য অধিদপ্তরে নিয়োগ: আবেদনে ত্রুটি, ১০৩ জনের প্রার্থিতা বাতিল

প্রথম আলো ডেস্ক

খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক পদে ১০৩ প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) খাদ্য অধিদপ্তরের সংস্থাপন শাখা থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৫টি ক্যাটাগরিতে ১ হাজার ৭৯১টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য জারি করা বিজ্ঞপ্তির পর সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক পদে ৬ লাখ ১১ হাজার ৩৯৮টি আবেদন জমা পড়ে। যাচাই-বাছাইয়ের সময় দেখা যায়, ১০২ জন প্রার্থী একই পদে একাধিকবার আবেদন করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাগত, ব্যক্তিগত বা অন্যান্য তথ্য পরিবর্তন/বিকৃত করে তাঁরা একের অধিক আবেদন করেছেন। এ ছাড়া একজন আবেদনকারী অনলাইন আবেদনে ছবি ও স্বাক্ষর সংযুক্ত না করায় তাঁর আবেদনসহ ১০৩ প্রার্থীর ২৩৯টি আবেদন বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুযায়ী, একই পদে একই প্রার্থী একাধিকবার আবেদন করলে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল করা হবে। এই ধারার ভিত্তিতে ১০২ জনের মোট ২৩৮টি আবেদন বাতিল করা হয়েছে।

এদিকে গত বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) খাদ্য অধিদপ্তরের অপর এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, খাদ্য অধিদপ্তরের পঞ্চম পর্যায়ে সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক (গ্রেড–১৫) পদে নিয়োগের বাছাই পরীক্ষা (এমসিকিউ পদ্ধতিতে) ২৯ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ১৮টি জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রবেশপত্র অনলাইন থেকে ডাউনলোড ও প্রিন্ট করে উক্ত পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। আবেদনকারী প্রার্থীরা ২২ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রার্থীদের আবশ্যিকভাবে প্রবেশপত্রের রঙিন কপি প্রিন্ট করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির অন্য পদের পরীক্ষা পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী পরীক্ষার সময়সূচি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

