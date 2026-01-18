প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের ফল নিয়ে ধোঁয়াশা, অধিদপ্তর যা বলছে

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল আজ রোববার প্রকাশ হচ্ছে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দিনভর গুঞ্জন চললেও আজ ফল প্রকাশের কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)। আজ দুপুরে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আজ সকাল থেকেই ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে দুপুরের পর অথবা সন্ধ্যায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ করা হবে। মূলত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পলিসি অ্যান্ড অপারেশনস বিভাগের নাম ব্যবহার করে বেশ কিছু অনলাইন নিউজ পোর্টাল এ–সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করলে ১০ লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে অসংখ্য চাকরিপ্রার্থী আজ সকাল থেকে প্রথম আলো কার্যালয়ে ফোন করেন।

এ বিষয়ে আজ দুপুরে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে যোগাযোগ করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, আজ ফল প্রকাশের কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। ডিপিইর এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ‘ফল প্রকাশের খবরটি গুজব। আমরা ফল প্রস্তুতের কাজ করছি, তবে তা কবে নাগাদ প্রকাশ হবে, সেই সুনির্দিষ্ট তারিখ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। পরীক্ষার্থীদের এ ধরনের কোনো গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।’

উল্লেখ্য, ৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এই নিয়োগ পরীক্ষাটি শুরু থেকেই নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। পরীক্ষা শুরুর মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র বাইরে চলে আসা ও ‘কেন্দ্র কন্ট্র্যাক্টে’র অভিযোগ তুলেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। জালিয়াতি ও ডিজিটাল নকলের প্রতিবাদে ও স্বচ্ছতার দাবিতে অধিদপ্তরের সামনে বিক্ষোভও করেছেন পরীক্ষার্থীদের একটি অংশ। ১৪ হাজার ৩৮৫টি শূন্য পদের বিপরীতে ১০ লাখের বেশি প্রার্থী এখন চূড়ান্ত ফলের প্রহর গুনছেন।

