চাকরি

কেয়ার বাংলাদেশে চাকরি, বেতন ৯৫ হাজার টাকা

বেসরকারি সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ জনবল নিয়োগ দেবে। প্রতিষ্ঠানটির কেয়ার অ্যালার্ট প্রকল্পে সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনকারীদের মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ–পূর্ব প্রস্তুতিসংক্রান্ত কাজে অন্তত চার থেকে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ভূগোল, পরিসংখ্যান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন। তবে অধিক অভিজ্ঞদের ক্ষেত্রে স্নাতক ডিগ্রিও গ্রহণযোগ্য।

সিনিয়র অফিসার পদে মাসিক বেতন নির্ধারিত হয়েছে ৯৫ হাজার ৯২৯ টাকা। শুরুতে নিয়োগ দেওয়া হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। কর্মদক্ষতা ও তহবিলের ওপর ভিত্তি করে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হতে পারে। আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ৪ অক্টোবরের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

একনজরে চাকরি
প্রতিষ্ঠান: কেয়ার বাংলাদেশ
প্রকল্প: CARE–ALERT
পদ: সিনিয়র অফিসার
অবস্থান: ঢাকা
বেতন: ৯৫ হাজার ৯২৯ টাকা
চাকরির মেয়াদ: ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত (বর্ধনযোগ্য)
আবেদনের শেষ সময়: ৪ অক্টোবর ২০২৫

