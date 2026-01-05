পরিসংখ্যান ব্যুরোর স্থগিতকৃত পরীক্ষার নতুন তারিখ প্রকাশ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ‘পরিসংখ্যান সহকারী’ পদের স্থগিত করা মৌখিক পরীক্ষার নতুন তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে। ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল রোববার পরিসংখ্যান ব্যুরোর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
মৌখিক পরীক্ষার
পূর্বনির্ধারিত তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
নতুন তারিখ: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
সময়: সকাল ৯টা ৩০ মিনিট এবং বেলা ২টা
স্থান: বিবিএসের প্রধান কার্যালয় (পরিসংখ্যান ভবন, ই-২৭/এ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭)।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ৩১ ডিসেম্বর সাধারণ ছুটি ও ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় মৌখিক পরীক্ষাটি স্থগিত করা হয়েছিল। সেটির পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে।