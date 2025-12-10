ঢাকা ইপিজেড হাসপাতালে ৯ম ও ১১তম গ্রেডে চাকরির সুযোগ

ঢাকা ইপিজেড হাসপাতালে ৯ম ও ১১তম গ্রেডের ৪টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ
১. মেডিকেল অফিসার
পদসংখ্যা: ০৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এমবিবিএস ডিগ্রিধারী এবং বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
২. ইলেকট্রো মেডিকেল টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
বয়সসীমা
৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
নির্ধারিত চাকরির আবেদন ফরমে সদস্যসচিব, ঢাকা ইপিজেড হাসপাতাল ট্রাস্টি বোর্ড, ঢাকা ইপিজেড, গনকবাড়ী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯ বরাবর ডাকযোগে পাঠাতে হবে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র অফিসে পৌঁছাতে হবে। সরাসরি কোনো দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না। আবেদনের নমুনা বেপজার ওয়েবসাইট: থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
আবেদন ফি
১ নম্বর পদের জন্য ২০০ টাকা;
২ নম্বর পদের জন্য ১৫০ টাকা।
*পে-অর্ডার করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
৩১ ডিসেম্বর ২০২৫