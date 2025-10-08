চাকরি

৪৯তম বিসিএসের প্রবেশপত্র পুনঃপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা–২০২৫–এর এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষার যেসব প্রার্থীর প্রবেশপত্রে মুদ্রিত হলের নামের সঙ্গে টেলিটকের মেসেজে হলের নামের ভিন্নতা রয়েছে, তাঁদের প্রবেশপত্র আবার প্রকাশ করা হয়েছে। ৭ অক্টোবর বিকেল চারটা থেকে নতুন প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। নতুনভাবে ডাউনলোড করা প্রবেশপত্রটি পরীক্ষার হলে প্রবেশের জন্য কার্যকর হবে।

পিএসসি ঘোষিত সময় অনুযায়ী ১০ অক্টোবর ৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা–২০২৫–এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ বিসিএসে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৬৮৩টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) ৬৮৩টি পদের জন্য মোট ৩ লাখ ১২ হাজারের বেশি প্রার্থী আবেদন করেছেন। প্রতিটি পদের বিপরীতে আবেদনকারীর সংখ্যা ৪৫৬ জনের বেশি।

