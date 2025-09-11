এআই/প্রথম আলো
বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, কর্মকর্তা পদে বেতন ৫৯,৯১০ টাকা

বেসরকারি সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ ‘পিপল অ্যান্ড কালচার’ প্রকল্পে কর্মকর্তা পদে জনবল নেবে। পদটি ঢাকায় অবস্থিত কেয়ার বাংলাদেশ অফিসভিত্তিক হবে। শুরুতে দুই বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হলেও পারফরম্যান্স ও তহবিলের ওপর ভিত্তি করে মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।

প্রার্থীর মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে (স্নাতকোত্তর অগ্রাধিকারযোগ্য)। এনজিও বা আইএনজিওতে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় অন্তত তিন থেকে চার বছরের অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা, শ্রম আইন সম্পর্কে ধারণা ও মাঠপর্যায়ে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

বেতন হবে মাসে ৫৯,৯১০ টাকা। এ ছাড়া প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব ভাতা, স্বাস্থ্যবিমাসহ অন্যান্য সুবিধা থাকবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে bdjobs.com ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারবেন।

একনজরে চাকরির বর্ণনা

পদ: কর্মকর্তা (পিপল অ্যান্ড কালচার)

সংস্থা: কেয়ার বাংলাদেশ

সংখ্যা: ১ জন

কর্মস্থল: ঢাকা অফিস

যোগ্যতা: এইচআর বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (স্নাতকোত্তর অগ্রাধিকার), তিন থেকে চার বছরের অভিজ্ঞতা

বেতন: ৫৯,৯১০ টাকা (সুবিধাসহ)

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

