৫০তম বিসিএসের প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্টের (MCQ Type) প্রবেশপত্র ডাউনলোড–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। গতকাল রোববার (২৫ জানুয়ারি ২০২৬) কমিশনের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়।

৫০তম বিসিএসের প্রবেশপত্র পিএসসির ওয়েবসাইট (www.bpsc.gov.bd) ও টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইট (http://bpsc.teletalk.com.bd) থেকে ডাউনলোড করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

৩০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২০২৬ সালের প্রথম বিসিএস ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। এবারের বিসিএসে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার মিলিয়ে মোট ২ হাজার ১৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন জমা পড়েছে ২ লাখ ৯০ হাজার ৯৫১টি।

