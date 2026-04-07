৫ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেবে বুয়েট

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) পাঁচটি বিভাগে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৩। আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ এপ্রিল।
চাকরির বিবরণ
১. বিভাগ: পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: সহযোগী অধ্যাপক (স্থায়ী) (০১)
২. বিভাগ: পানিসম্পদ কৌশল বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: সহযোগী অধ্যাপক (স্থায়ী) (০১)
৩. বিভাগ: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: সহকারী অধ্যাপক (স্থায়ী) (০৩)
৪. বিভাগ: স্থাপত্য বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: সহকারী অধ্যাপক (অস্থায়ী) (০৪)
লেকচারার (অস্থায়ী) (০২)
৫. বিভাগ: পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: সহকারী অধ্যাপক (অস্থায়ী) (০২)
বেতন স্কেল
সহযোগী অধ্যাপক: ৫০,০০০–৭১,২০০ টাকা
সহকারী অধ্যাপক: ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা
আবেদনের নিয়ম
বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত (REG-1) ফরমে সব অতীত ও বর্তমান চাকরির পদমর্যাদা, বেতন স্কেল ও তারিখ উল্লেখে ১৭ সেট আবেদনপত্র রেজিস্ট্রার বরাবর জমা দিতে হবে।
আবেদন ফি
৬০০ টাকা (ব্যাংক ড্রাফট/পে–অর্ডার অথবা কম্পট্রোলার অফিস কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত জমা রসিদের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক বুয়েট শাখায় টাকা জমা করতে হবে)।
আবেদনের শেষ তারিখ
২৯ এপ্রিল ২০২৬