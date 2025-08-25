অপেক্ষমাণ তালিকা সংরক্ষণের নতুন পরিপত্র জারি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সব গ্রেডের পদে সরাসরি জনবল নিয়োগে অপেক্ষমাণ তালিকা সংরক্ষণের নীতিমালা পরিবর্তন করে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। আজ (সোমবার) জারি করা পরিপত্র অনুযায়ী চাকরিতে কোটাপদ্ধতি পরিবর্তন হওয়ায় তালিকা সংরক্ষণ–সংক্রান্ত ১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখের পরিপত্র জারি করা হয়েছে।
অপেক্ষমাণ তালিকা সংরক্ষণে নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী নিয়োগ কমিটি লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মেধাতালিকা এবং বিদ্যমান কোটাপদ্ধতি অনুসরণ করে শূন্য পদে প্রার্থী সুপারিশের পাশাপাশি সুপারিশকৃত প্রতিটি পদের বিপরীতে ১: ২ অনুপাতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরি করে সংরক্ষণ করবে। তবে অপেক্ষমাণ তালিকা প্রণয়ন করার সময়ে কোনো কোটার অধীন সংশ্লিষ্ট কোটার যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে মেধা কোটা হতে মেধাক্রমের ভিত্তিতে আপেক্ষমাণ তালিকা প্রণয়ন করা হবে। অপেক্ষমাণ তালিকা সংরক্ষণের মেয়াদ হবে বিবেচ্য বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে প্রথম নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের তারিখ হতে ১ বছর বা শূন্য পদ পূরণের জন্য পরবর্তী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত যেটি আগে।
নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা প্রার্থীদের মধ্যে কেউ চাকরিতে যোগদান না করলে বা চাকরিতে যোগদানের পর ঢাকরি হতে ইস্তফা প্রদান করলে শূন্য পদ পূরণের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ডিপিসির সভায় অপেক্ষমাণ তালিকা এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রেজাল্ট শিট উপস্থাপনপূর্বক শূন্য পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থী সুপারিশ করতে হবে।
সুপারিশ করা প্রার্থীকে মোবাইলে কল, এসএমএস, ই-মেইলের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মাধ্যমে তাৎক্ষণিক অবহিত করার পাশাপাশি তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্ট্রি পত্রযোগে কমপক্ষে ১০ কার্যদিবস সময় দিয়ে নিয়োগপত্র দিতে হবে। অপেক্ষমাণ তালিকা হতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জ্যেষ্ঠতা প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীদের পরে নির্ধারিত হবে।