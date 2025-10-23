রিপিট ক্যাডার সমস্যার সমাধান এবং ৪৮তম বিসিএস থেকে ৩ হাজার ৫০০ জনের অধিক প্রার্থী নিয়োগের দাবিতে অনশন কর্মসূচি শুরু করেছে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা
চাকরি

পদসংখ্যা বৃদ্ধির দাবিতে ৪৮তম বিসিএস উত্তীর্ণ চিকিৎসকদের অনশন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রিপিট ক্যাডার সমস্যার সমাধান এবং ৪৮তম বিসিএস থেকে ৩ হাজার ৫০০ জনের অধিক প্রার্থী নিয়োগের দাবিতে অনশন কর্মসূচি শুরু করেছেন উত্তীর্ণ প্রার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি শুরু করেন দুই শতাধিক চিকিৎসক।

অনশনকারী ব্যক্তিরা বলেন, ৪৪তম, ৪৫তম, ৪৬তম ও ৪৭তম বিসিএসের নিয়োগ প্রক্রিয়া অসমাপ্ত থাকায় ওই বিসিএসগুলোর নিয়োগের বিভিন্ন পর্যায়ে অপেক্ষমাণ চিকিৎসক ৪৮তমে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন। ৪৪তম থেকে ৪৮তম বিসিএসগুলোর নিয়োগ সম্পন্ন হওয়ার আগে ৪৮তম থেকে নিয়োগ প্রদান করা হলে প্রায় ১ হাজার ৫০০ রিপিট প্রার্থী থাকবে। রিপিট প্রার্থীরা সিনিয়রিটিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কারণে ৪৪তম, ৪৫তম, ৪৬তম ও ৪৭তম বিসিএসে যোগ দেবেন। অর্থাৎ ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের সহকারী সার্জন পদগুলো পুনরায় ফাঁকা হয়ে যাবে এবং চিকিৎসক–সংকট নিরসন হবে না।

নিয়োগপ্রত্যাশী চিকিৎসক মো. মেহেদী হাসানের ভাষ্য, বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১২ হাজার ৯৮০টি চিকিৎসক পদ শূন্য রয়েছে। ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান এবং চূড়ান্ত গেজেট হওয়ার আগেই ৩ হাজার শূন্য পদে চিকিৎসক নিয়োগের জন্য চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সহকারী সার্জন পদে নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

৪৮তম (বিশেষ) বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয় গত ১১ সেপ্টেম্বর। সহকারী সার্জন পদে ২ হাজার ৮২০ জন এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ৩০০ জনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

৪৮তম বিসিএসে সহকারী সার্জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে মনোনীত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও আজ (২৩ অক্টোবর) শেষ হয়েছে।

