৪৭তম বিসিএসের দ্বিতীয় ধাপের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য মৌখিক পরীক্ষার (দ্বিতীয় পর্যায়) তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৪ মে ২০২৬) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএএসসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারে ৭৬৩ জন এবং পেশাগত ক্যাডারে ২৯৮ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন।
পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য
পরীক্ষার তারিখ: ১০ জুন ২০২৬ থেকে ১৮ জুন ২০২৬ পর্যন্ত (নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী)।
সময়: প্রতিদিন সকাল ১০টা।
স্থান: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধান কার্যালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
প্রার্থীদের প্রতি নির্দেশনাগুলো
১. প্রার্থীদের কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে BPSC Form-1 ডাউনলোড করে পূরণকৃত ফরম এবং প্রয়োজনীয় সব সনদের ২ সেট সত্যায়িত কপি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে হবে।
২. BPSC Form-3 অনলাইনে পূরণ করে মৌখিক পরীক্ষার দিন দুই কপি বোর্ডে দাখিল করতে হবে।
৩. মৌখিক পরীক্ষার জন্য কোনো সাক্ষাৎকারপত্র ডাকযোগে পাঠানো হবে না; এটি কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে হবে।
৪. প্রার্থীদের উচ্চতা, ওজন ও বুকের মাপ সংক্রান্ত বিএমডিসি রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্রাকটিশনারের প্রত্যয়নপত্র সঙ্গে আনতে হবে।
৫. নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা আর গ্রহণ করা হবে না।