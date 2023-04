একই দিনে দুটি চাকরির ভাইভা থাকায় নার্ভাস ছিলাম

সদস্য-১: What is product concept and production concept?

প্রার্থী: Product concept is a description of a product and production concept is a marketing philosophy where business focuses on producing more goods in such a way to drive prices down.

সদস্য-১: Only product?

প্রার্থী: Sorry sir. product or service.

সদস্য-১: কোনটা আগে? প্রোডাক্ট কনসেপ্ট, নাকি প্রোডাকশন কনসেপ্ট?

প্রার্থী: স্যার প্রোডাকশন কনসেপ্ট প্রাচীন মতবাদ। প্রোডাক্ট কনসেপ্ট নতুন।

সদস্য-২: What is intermediate goods?

প্রার্থী: Intermediate goods is raw materials of making final product.

সদস্য-৩: বিদেশি ব্যাংক কয়টি ও কী কী?

প্রার্থী: স্যার, আমার জানামতে ১০টি। (এটি ভুল উত্তর দিয়েছিলাম। সঠিক উত্তর হবে ৯টি।) কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, ব্যাংক আলফালাহ্, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশ, হাবিব ব্যাংক লিমিটেড, সিটি ব্যাংক এনএ।

সদস্য-৩: সিটি বানান করেন।