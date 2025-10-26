বাংলাদেশ বার কাউন্সিল
বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৭৯১৭

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের অধীন অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৭ হাজার ৯১৭ জন প্রার্থী। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরবর্তী সময়ে প্রকাশ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

চলতি বছরের ২৮ জুন লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ২৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত আইনজীবী তালিকাভুক্তির (এনরোলমেন্ট) এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৩ হাজার ৫২৮ প্রার্থী।

বার কাউন্সিল পরীক্ষা হলো বাংলাদেশে আইনজীবী হিসেবে পেশাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত একটি তালিকাভুক্তি পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে একজন প্রার্থী আইনজীবী হিসেবে কাজ করার অনুমোদন পান।

