ফায়ার সার্ভিসে ১০টি পদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অধীন ১০টি পদের মৌখিক পরীক্ষা ১১ ও ১২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল বুধবার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি
১১ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ৮টা
পদের নাম: অফিস সহকারী কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ওয়্যারলেস মেকানিক, অফিস সহায়ক, মাস্টার ড্রাইভার (মেরিন), ইঞ্জিন ড্রাইভার (মেরিন) ও স্পিডবোট ড্রাইভার।
১২ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ৮টা
পদের নাম: মোল্ডার, ওয়েল্ডার, ওয়ার্কশপ হেলপার, মুচি
পরীক্ষার স্থান
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
নির্দেশনা
১. পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র ও আবেদন কপি সঙ্গে আনতে হবে।
২. প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক চারিত্রিক সনদসহ সব সনদ এবং আবেদনপত্রসহ সব মূল সনদের এক সেট ফটোকপি (প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত) মৌখিক পরীক্ষার সময় জমা দিতে হবে।
৩. প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত কোনো তথ্য বা দাখিলকৃত কাগজপত্র জাল, মিথ্যা বা ভুয়া প্রমাণিত হলে কিংবা পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করলে, সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।