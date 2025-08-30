৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে সাধারণ ক্যাডারের ৪৩২ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা আগামী ১১ ও ১৪ সেপ্টেম্বরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন-পিএসসির প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে মৌখিক পরীক্ষা।
১. কমিশনের ওয়েবসাইট (www.bpsc.gov.bd) থেকে সংগৃহীত অনলাইন ফরম প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মৌখিক পরীক্ষার দিন সংশ্লিষ্ট মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে ৩০ মিনিট পূর্বে জমা দিতে হবে।
২. শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সব মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত ফটোকপি।
৩. বিদেশ থেকে অর্জিত ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০.১১.২০২২ তারিখে প্রকাশিত ৪৫তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞাপনের ১.২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইকুইভ্যালেন্স কমিটি/শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
৪. প্রাক্ চাকরি বৃত্তান্ত যাচাই ফরম (পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম) কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে উভয় পৃষ্ঠায় মুদ্রণ করে ফরমের সব তথ্য পূরণ ও স্বাক্ষর করে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ ফরমের তিন কপি মৌখিক পরীক্ষার দিন সংশ্লিষ্ট বোর্ডে জমা দিতে হবে।
*বিস্তারিত তথ্য জানতে www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।
*প্রার্থীদের তালিকা দেখুন এখানে