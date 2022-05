প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রথম ধাপের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের বিশ্লেষণ

বাংলা অংশের প্রশ্নপত্রের বিশ্লেষণ

ইংরেজি প্রশ্নের বিশ্লেষণ

ইংরেজি প্রশ্নে সাহিত্য অংশে একটি প্রশ্ন এসেছে। (An Epic is -a long poem). গ্রামার অংশে ১৯টি প্রশ্ন। যার মধ্যে Conditional (If the price is low, demand-will increase; If I were you, I would not have done this) Correct Spelling (Assignment, Achievement, bureau)। Idioms (To break the ice means-to start a conversation; Once in a blue moon means -very rarely; Leave no stone unturned means-try every possible means) Prepositions (Are you doing anything special-at the weekend; Learn the poem-by heart; The Principal will - look over the answer script)

Voice change

(Passive voice of "where did you see him?" is - where was he seen by you?)

Correction (What he has said is right)

Right from of verbs (Agomony school one of the best- schools in the city;

I look forward to -hearing from you soon;. He came to Dhaka with a view to- visiting a new place.).Parts of speech (Water the plants here 'water' use as --verb; Noun of "remove" is -removal )

Determiner (There is -a little milk in the bottol ) Translation ( কালবৈশাখী -North westerlies) আর synonym & atnonym, Narration, Tense, Number, Gender, Participle, One word Substitution, translation, Proverbs পড়া যেতে পারে ইত্যাদি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অনুমোদিত ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির নতুন এবং পুরোনো বই থেকে এসব প্রশ্ন করা হয়েছে।