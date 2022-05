৪৪তম বিসিএসের প্রিলির প্রশ্নের আংশিক সমাধান

৩০. BSTI-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি কী?

ক. Bangladesh Salt Testing Institute

খ. Bangladesh Strategic Training Institute

গ. Bangladesh Standards and Testing Institution

ঘ. Bangladesh Society for Telecommunication and Informaion.

সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ বিষয়াবলি) অংশের উত্তর:

১.গ ২.খ ৩.ঘ ৪.খ ৫.গ ৬.ক ৭.গ ৮.ঘ ৯.খ ১০.খ

১১.খ ১২.গ ১৩.গ ১৪.ঘ ১৫.খ ১৬.ঘ ১৭.গ ১৮.ঘ ১৯.খ ২০.ক

২১.ঘ ২২.গ ২৩.গ ২৪.ঘ ২৫.ঘ ২৬.গ ২৭.গ ২৮.গ ২৯.ক ৩০.গ।