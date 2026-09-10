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তরুণদের ক্যারিয়ারে বড় বাধা নেটওয়ার্কিংয়ের দ্বিধা, বলছে লিংকডইনের জরিপ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

পেশাগত যোগাযোগের আত্মবিশ্বাসের ঘাটতির কারণে জেনারেশন জি বা জেন–জির ৭২ শতাংশ পেশাজীবী সম্ভাব্য ক্যারিয়ার সুযোগ থেকে পিছিয়ে পড়ছেন। লিংকডইনের নতুন এক গবেষণায় উঠে এসেছে এ তথ্য।

অন্যকে বিরক্ত করার ভয়, বিচার হওয়ার আশঙ্কা এবং যোগাযোগে কৃত্রিম মনে হওয়ার চিন্তা তরুণদের পেশাগত নেটওয়ার্ক তৈরিতে বাধা দিচ্ছে। ১৮ হাজারের বেশি পেশাজীবীর ওপর পরিচালিত জরিপে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

যোগাযোগে বাধা তিন ভয়

জরিপ অনুযায়ী, ৩৭ শতাংশ জেন–জি পেশাজীবী অন্যকে বিরক্ত করার আশঙ্কায় যোগাযোগ করতে দ্বিধা করেন। একই সংখ্যক উত্তরদাতা বিচার হওয়ার ভয়কে বাধা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর ৩৪ শতাংশের আশঙ্কা, যোগাযোগের সময় তাঁদের কৃত্রিম বা অপ্রামাণিক মনে হতে পারে।

লিংকডইনের জরিপ অনুযায়ী, পেশাগত নেটওয়ার্কিংয়ে জেনারেশন জির ৭২ শতাংশ আত্মবিশ্বাসের অভাবে পিছিয়ে পড়ছে।

নেটওয়ার্কিং কীভাবে শুরু করবেন, জানেন না ৫৩ শতাংশ

পেশাগত নেটওয়ার্কিং শুরু করার বিষয়েও অনিশ্চয়তায় রয়েছেন তরুণদের বড় একটি অংশ। জরিপে ৫৩ শতাংশ জেন–জি পেশাজীবী জানিয়েছেন, কীভাবে পেশাগত নেটওয়ার্কিং শুরু করবেন, সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত নন।

তবে পেশাগত যোগাযোগ যে ক্যারিয়ারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, গবেষণায় তারও প্রমাণ মিলেছে। লিংকডইনের তথ্য অনুযায়ী, ২৭ শতাংশ জেন–জি পেশাজীবী অনলাইন পেশাগত কমিউনিটির মাধ্যমে তাঁদের পরবর্তী সুযোগ খুঁজে পেয়েছেন।

তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগে নতুন কৌশল

জেন–জি শুধু কর্মক্ষেত্রের নতুন প্রজন্ম নয়, ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। জরিপে প্রায় ৯০ শতাংশ মার্কেটার বলেছেন, ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধির জন্য তরুণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের প্রভাবিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

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বিশেষজ্ঞের মতামতে বাড়ছে আস্থা

তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতামতও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ৪২ শতাংশ মার্কেটার মনে করেন, বিশেষজ্ঞদের তৈরি কনটেন্ট তরুণদের কাছে পৌঁছানোর সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম।

যুক্তরাষ্ট্রের ৮৬ শতাংশ মার্কেটার মনে করেন, জেন–জি ও মিলেনিয়াল ক্রেতারা ব্র্যান্ডের প্রচারের তুলনায় সহকর্মী বা সমপর্যায়ের মানুষের সুপারিশ এবং বিশেষজ্ঞদের মতামতকে বেশি বিশ্বাস করেন।

তরুণদের কাছে পৌঁছাতে বদলাচ্ছে বিপণন কৌশল

লিংকডইনের এসব তথ্য বলছে, তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে শুধু প্রচার বা দৃশ্যমানতা যথেষ্ট নয়। পেশাগত ক্ষেত্রে তাঁদের যোগাযোগের দ্বিধা কাটানোর সুযোগ তৈরি করা এবং বিপণনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত, বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্বল্পদৈর্ঘ্য ভিডিওকে গুরুত্ব দেওয়া—দুই ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

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