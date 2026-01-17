এনটিআরসিএর ৭ম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন শেষ আজই, দেখুন নানা নির্দেশনা

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির (বিশেষ) অনলাইনে আবেদন শেষ আজ ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, রাত ১২টায়। প্রার্থীদের আবেদনের নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়েছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে মোট ৬৭ হাজার ২০৮টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।
আবেদনের যোগ্যতা
১. সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ অনুযায়ী নিবন্ধন সনদধারী হতে হবে।
২. শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত সর্বশেষ জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।
৪ জুন ২০২৫ তারিখে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ থেকে ৩ বছর।
www.ntrca.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
১০০০ টাকা।
অনলাইন আবেদন (e-Application) ফরম পূরণ শুরু হয়েছে: ১০ জানুয়ারি ২০২৬
অনলাইন আবেদন (e-Application) ফরম পূরণ শেষ: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, রাত ১২টা।
*আবেদনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফি প্রদান করতে হবে।
বিষয়, পদভিত্তিক শূন্য পদের তালিকা, আবেদন ফরম ও নিয়োগের অন্য শর্তাবলি এনটিআরসিএর ওয়েবসাইট www.ntrca.gov.bd ও টেলিটকের ওয়েবসাইটে http://ngi.teletalk.com.bd পাওয়া যাবে।