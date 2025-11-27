৪৬তম বিসিএসের ফল প্রকাশ হতে পারে আজ

৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল আজ বৃহস্পতিবার প্রকাশ হতে পারে। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) আজ বিশেষ সভা ডেকেছে। সাধারণত ফলাফল প্রকাশের আগে পিএসসি এ ধরনের সভা ডাকে। পিএসসির সূত্র প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
৪৬তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল আজ বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশ করা হতে পারে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র প্রথম আলোকে এ তথ্য জানিয়েছে।
পিএসসি সূত্র জানায়, ফলাফল প্রকাশের জন্য কমিশনের সংশ্লিষ্ট শাখা জোরেশোরে কাজ করছে। যাচাই-বাছাইসহ আনুষঙ্গিক কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আজ রাতেই ফল প্রকাশের ‘সর্বোচ্চ চেষ্টা’ করবে পিএসসি। এই বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ৩ লাখের বেশি চাকরিপ্রত্যাশী অংশ নিয়েছিলেন।
৪৬তম বিসিএসে ৩ হাজার ১৪০টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিয়োগ দেওয়া হবে স্বাস্থ্য ক্যাডারে। এতে সহকারী সার্জন পদে ১ হাজার ৬৮২ জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ১৬ জন নেওয়া হবে। এরপর সবচেয়ে বেশি পদ শিক্ষা ক্যাডারে। বিভিন্ন বিষয়ে এই ক্যাডারে ৯২০ জন নিয়োগ পাবেন।
এ ছাড়া প্রশাসন ক্যাডারে ২৭৪ জন, পররাষ্ট্রে ১০, পুলিশে ৮০, আনসারে ১৪, পরিবার পরিকল্পনায় ৪৯, মৎস্যে ২৬ ও গণপূর্তে ৬৫ জনকে নেওয়া হবে।
এদিকে গতকাল ৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ১ হাজার ৮০৭ জনকে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগে সুপারিশ করেছে পিএসসি। একইদিন রাতে ৫০তম বিসিএসের নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এই বিসিএসে স্বাস্থ্য ৬৫০, প্রশাসনে ২০০ জনসহ ক্যাডার ও নন–ক্যাডারে মিলে ২ হাজার ১৫০ জন নিয়োগ পাবেন।