বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে নিয়োগের সুযোগ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত রাজস্ব খাতে ২০তম গ্রেডের ৩টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের শেষ সময় ১০ ডিসেম্বর ২০২৫।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ০৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-২০) ৮২৫০-২০০১০ টাকা
বয়সসীমা: ১৮–৩২ বছর
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটে আবেদন করা যাবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ২০ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা;
আাবেদন শেষ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকাল ৫টা।
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং আবেদন–সংক্রান্ত নিয়মাবলি দেখুন এই ওয়েবসাইটে।