খবর

এ সপ্তাহের (১-৭ আগস্ট) সেরা সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি, পদ ৮৮১, দুই সপ্তাহে ২৪৫৮

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

শিক্ষিত তরুণদের অনেকেই কর্মজীবনে প্রবেশে সরকারি চাকরিকে বেছে নেন। মাঝে মাঝে সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি কম আসে। আবার কোনো সপ্তাহে বেশি আসে। এ সপ্তাহে ১১টি সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে মোট ৮৮১ জন চাকরি পাবেন। এর সঙ্গে গত সপ্তাহের (২৫ জুলাই থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত) কয়েকটি বিজ্ঞপ্তিতে ১ হাজার ৫৭৭ পদের আবেদন এখনো চলছে। অর্থাৎ গত দুই সপ্তাহ মিলে ২ হাজার ৪৫৮ জনের চাকরির সুযোগ আছে। সরকারি সেরা চাকরির সুযোগগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। দেখে নিন বিস্তারিত—

Also read:৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী ১ নভেম্বরে

গত সপ্তাহের যে যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে এখনো আবেদন চলছে—

Also read:দায়িত্ব পালনে অনীহা বা শৈথিল্য প্রদর্শনে বিভাগীয় ব্যবস্থা, এসিল্যান্ড পদের পদায়ন নীতিমালা জারি
Also read:হার্ভার্ডসহ ১০ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সালমানের, বাবা–মা’র তিন সূত্রেই বাজিমাত
আরও পড়ুন