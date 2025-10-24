খবর

এ সপ্তাহের সেরা ১০ সরকারি চাকরি কোনগুলো (১৭-২৩ অক্টোবর)

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

পড়াশোনা শেষে চাকরিপ্রত্যাশীদের আগ্রহ বেশি সরকারি চাকরিতে। এ মাসে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি খুব একটা বেশি নেই। প্রথম আলোর প্রাপ্ত কয়েকটি সরকারি চাকরির মধ্য ৪-৫টিতে নবম গ্রেডের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এই সপ্তাহ, অর্থাৎ ১৭ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত যেসব সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন—

১. বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে বিশাল নিয়োগ, পদ ৩০৮

২. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে খাগড়াছড়িতে নিয়োগ, পদ ১২০

৩. চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১১৫ পদে চাকরির সুযোগ

৪. বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৮৩

৫. যশোর আর্মি মেডিকেল কলেজে শিক্ষক-কর্মকর্তাসহ ৪৭ পদে নিয়োগ

৬. চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৪৭

৭. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, পদসংখ্যা ৪০

৮. মোংলা বন্দরে আরও একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, এবার পদ ৩০

৯. বুয়েটে নবম ও দশমসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরির সুযোগ

১০. আইনজীবী নিয়োগ দিচ্ছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন

Also read:বেসরকারি ব্যাংকে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি, বেতন ৬৯,৪০০ টাকা
Also read:এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬: অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা, পরীক্ষা কোন সিলেবাসে

গেল দুই সপ্তাহের সেরা ১০ সরকারি চাকরি
 মোংলা বন্দরে ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডে চাকরি, ১১৩ পদে নিয়োগ
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন পুনর্নিয়োগ, পদ ১২৭
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে চাকরি, পদ ৬৭
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে চাকরি, নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ
সোনালী-অগ্রণী-কৃষি-রূপালীসহ ১১ ব্যাংক নেবে সিনিয়র অফিসার, পদ ১০১৭
স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন পটুয়াখালীতে চাকরি, পদ ৭৪
নওগাঁ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আবেদন চলছে, পদ ৬৭
গণপূর্ত অধিদপ্তরে বিশাল নিয়োগ, পদ ৬৬৯
বিআইডব্লিউটিএতে বড় নিয়োগ, ৩০ ক্যাটাগরির পদে নেবে ২১৪ জন
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ৯৬তম বিএমএ কোর্স, আবেদনের সুযোগ যাঁদের

Also read:প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ, পরীক্ষা ১০০ নম্বরে
Also read:ইজ আল-দিন আল-কাসাম ব্রিগেড, মারওয়ান বারঘুতি ও কাঁটাতারে প্রজাপতি কী
আরও পড়ুন