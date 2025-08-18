খবর

৪৯তম বিসিএসের সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

৪৯তম বিশেষ বিসিএসের সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে প্রথম প্রকাশিত মূল বিজ্ঞপ্তিই কার্যকর রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। গত বুধবার (১৩ আগস্ট) পিএসসির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪৯তম বিশেষ বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডারে ৬৮৩ জন নিয়োগের জন্য গত ২১ জুলাই মূল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। পরে এক সপ্তাহ পর ২৯ জুলাই একটি স্মারকের মাধ্যমে মূল বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী জারি করা হয়। তবে সংশোধনী বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহার করায় ২১ জুলাই প্রকাশিত মূল বিজ্ঞপ্তিই কার্যকর থাকবে। এটি পিএসসির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সংশোধনীতে শিক্ষা ক্যাডারের পাঁচটি বিষয়ের প্রভাষক পদে শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোডে পরিবর্তন আনা হয়েছিল। প্রথম প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে অর্থনীতি বিষয়ে প্রভাষক নিয়োগের কোড ছিল ১১৮, পরে সংশোধনীতে এর সঙ্গে ৭০২ কোড যুক্ত করা হয়। ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১৩৭-এর সঙ্গে ৬৯৮, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিংয়ে ১০৯-এর সঙ্গে ৭০০, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিতে একাধিক কোডের সঙ্গে ৬৯৯ এবং সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ইসলামি আদর্শ বিষয়ে ১৩১-এর সঙ্গে ৭০১ কোড যুক্ত করা হয়। সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের ফলে এসব অতিরিক্ত কোড বাতিল হয়েছে এবং মূল বিজ্ঞপ্তির কোড বহাল রয়েছে।

৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) ২০২৫ বিসিএস হবে শিক্ষার বিশেষ বিসিএস। এ বিসিএসে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৬৮৩ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। অনলাইনে ৪৯তম বিসিএসের পদগুলোর জন্য আবেদন শুরু হয়েছে ২২ জুলাই (২২-০৭-২০২৫) দুপুর ১২টা থেকে। আবেদন করা যাবে ২২ আগস্ট (২২-০৮-২০২৫) সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা কমিশনের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট অথবা টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই পরীক্ষাটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের ক্ষেত্রে ১ জুলাই ২০২৫ সালে প্রার্থীর বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে।

