‘কারিগরি ত্রুটি’র কারণে ৮ প্রার্থী বাদ পড়েছিলেন বলে জানিয়েছে পিএসসি।
৪৬তম বিসিএসে বাদ পড়া ৮ প্রার্থীকে উত্তীর্ণ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফলাফলে বাদ পড়া আট পরীক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। ‘কারিগরি ত্রুটি’র কারণে তাঁরা বাদ পড়েছিলেন বলে জানিয়েছে পিএসসি।

গতকাল মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘গত ২৭ নভেম্বর প্রকাশিত ফলাফলে প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে আটটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। বিষয়টি নজরে এলে যাচাই–বাছাই শেষে সঠিক প্রমাণিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও মৌখিক পরীক্ষার যোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তীর্ণ হওয়া প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বরগুলো হলো ১১০৪৭৩৭৫, ১১০৫৭৫৩০, ১১১৬০২৯২, ১৪০২৪৭৫৬, ১৫০০৩৭৬৫, ১৮০০৩৫৮৪, ১৮০০৭৩৯১ ও ১৮০১০২৮২।’

এর আগে গত ২৭ নভেম্বর ৪৬তম বিসিএস পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এ পরীক্ষায় ৪ হাজার ৪২ জন উত্তীর্ণ হন। এই ৮ প্রার্থী উত্তীর্ণের ফলে এখন ৪৬তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার মোট উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াল ৪ হাজার ৫০–এ।

৪৬তম বিসিএসে ৩ হাজার ১৪০টি পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিয়োগ দেওয়া হবে স্বাস্থ্য ক্যাডারে। এতে সহকারী সার্জন পদে ১ হাজার ৬৮২ জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ১৬ জন নেওয়া হবে। এরপর সবচেয়ে বেশি পদ শিক্ষা ক্যাডারে। বিভিন্ন বিষয়ে এই ক্যাডারে ৯২০ জন নিয়োগ পাবেন। এ ছাড়া প্রশাসন ক্যাডারে ২৭৪ জন, পররাষ্ট্রে ১০, পুলিশে ৮০, আনসারে ১৪, পরিবার পরিকল্পনায় ৪৯, মৎস্যে ২৬ ও গণপূর্তে ৬৫ জনকে নেওয়া হবে।

