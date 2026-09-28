সমন্বিত ব্যাংকের মৌখিক পরীক্ষায় ব্যাংক সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়
সমন্বিত ব্যাংকের মৌখিক পরীক্ষায় ব্যাংক সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়
খবর

১০টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ১০টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার (সাধারণ) পদের সমন্বিত মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (মঙ্গলবার) তারিখে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ নির্ধারণ ছিল। অনিবার্য কারণে মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে বলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি জানানো হয়েছে।

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ১০টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অফিসার (সাধারণ) পদের মৌখিক পরীক্ষা ২৯ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে আগামী ২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে।

পদের নাম: অফিসার (সাধারণ) (১০ম গ্রেড)

পরীক্ষার নতুন তারিখ ও সময়: পূর্বনির্ধারিত ২৯/০৯/২০২৬ (মঙ্গলবার) তারিখের পরীক্ষাটি এখন ২ অক্টোবর ২০২৬ (শুক্রবার) তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

Also read:জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি, পদ ১০০

পরিবর্তিত সময়সূচি

১. ২৯/০৯/২০২৬ তারিখের সকাল ৮টার মৌখিক পরীক্ষা ২ অক্টোবর বেলা ২টায় শুরু হবে।

২. ২৯/০৯/২০২৬ তারিখের সকাল ১০টার মৌখিক পরীক্ষা ২ অক্টোবর বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে।

*পরিবর্তিত সূচি দেখুন এখানে

Also read:অস্ট্রেলিয়ায় ডিপ্লোমা কোর্স বন্ধ, ভিসা কড়াকড়ির আগে শিক্ষার্থী টানতে নানা ছাড়
আরও পড়ুন