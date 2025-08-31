প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদসহ বিসিএস নন-ক্যাডারের নামে অধিযাচনকৃত পদসমূহ প্রত্যাহার করে পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বন্ধ করাসহ তিন দফা দাবিতে ২৬ আগস্ট থেকে ১৫ জন চাকরিপ্রার্থী অনশন শুরু করেন। রাজু ভাস্কর্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩১ আগস্ট
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদসহ বিসিএস নন-ক্যাডারের নামে অধিযাচনকৃত পদসমূহ প্রত্যাহার করে পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বন্ধ করাসহ তিন দফা দাবিতে ২৬ আগস্ট থেকে ১৫ জন চাকরিপ্রার্থী অনশন শুরু করেন। রাজু ভাস্কর্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩১ আগস্ট
খবর

পঞ্চম দিনে নন-ক্যাডার চাকরিপ্রত্যাশীদের অনশন, অসুস্থ তিন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

তিন দফা দাবিতে অনশন কর্মসূচি পালন করছেন বিসিএস (নন-ক্যাডার) চাকরিপ্রত্যাশীরা। টানা চার দিন অনশনের পর গতকাল শনিবার তিনজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁরা হলেন মঈন (৩২), তানভির (৩০) ও সোহরাব (২৯)। ঢাকা মেডিকেলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁরা আবারও অনশনস্থলে ফিরেছেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদসহ বিসিএস নন-ক্যাডারের নামে অধিযাচনকৃত পদসমূহ প্রত্যাহার করে পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বন্ধ করাসহ তিন দফা দাবিতে ২৬ আগস্ট থেকে ১৫ জন চাকরিপ্রার্থী রাজু ভাস্কর্যের সামনে অনশন শুরু করেন। তাঁদের অপর দুটি দাবি হলো নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) (সংশোধন) বিধিমালা ২০২৫ গেজেট আকারে প্রকাশ করা এবং বিসিএস ক্যাডার ও নন-ক্যাডারে আগের মতো পদ বৃদ্ধি করে অধিকসংখ্যক প্রার্থী সুপারিশের ধারা অব্যাহত রাখা।

আন্দোলনকারীদের দাবি, পিএসসি বরাবর একাধিকবার স্মারকলিপি দেওয়া এবং আলোচনা সত্তেও তাঁরা কোনো স্পষ্ট বার্তা পাননি। উপরন্তু গেজেট পেছানোর সুযোগ নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে সরাসরি নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ৪৩তম বিসিএস নন–ক্যাডার প্রার্থী মো. হাসান বলেন, ‘আমাদের ভাইয়েরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে কিন্তু প্রশাসনের কোনো ভাবান্তর নেই। আগের নিয়মে নন–ক্যাডার থেকে প্রাইমারি প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিলে তা দ্রুত হবে। এখানে কোনো একটি সিন্ডিকেট কাজ করছে, যারা এই সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করছে।’

Also read:মেট্রোরেলে নতুন চাকরি, স্নাতকে আবেদন
অসুস্থ একজনের চিকিৎসা চলছে

সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) নন-ক্যাডার থেকে বেশি প্রার্থীকে সুপারিশ করবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে সম্প্রতি পিএসসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম বলেন, ‘আমাদের কমিশন মনে করে নন-ক্যাডার থেকে যত বেশি প্রার্থীকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া যায়, তত ভালো। এতে সময় ও খরচ দুটিই কমবে, মেধাবীরা সরকারি চাকরিতে সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি নিয়োগে দুর্নীতিও কমবে। তবে এ জন্য সরকারের আন্তমন্ত্রণালয়ে সমন্বয় খুব জরুরি। সরকার থেকে যদি সঠিকভাবে চাহিদাপত্র দেওয়া হয়, পিএসসিও নন-ক্যাডার থেকে বেশিসংখ্যক প্রার্থীকে সুপারিশ করতে পারবে।’

Also read:প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বড় নিয়োগ, পদ ১৬৪
Also read:স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২১০ জনের চাকরি, করুন আবেদন
আরও পড়ুন