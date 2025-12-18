বাংলাদেশের পাসপোর্ট
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগে অনুষ্ঠিত লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর ২০২৫)  মৌখিক পরীক্ষা তারিখ প্রকাশ করা হয়।

মৌখিক পরীক্ষার সূচি—

—সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০:০০ ঘটিকা।

—ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০:০০ ঘটিকা।

—অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০:০০ ঘটিকা।

—ক্যাশ সরকার: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০:০০ ঘটিকা।

—রেকর্ড কিপার: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০:০০ ঘটিকা।

—অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট: ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০:০০ ঘটিকা।

মৌখিক পরীক্ষার স্থান—

মৌখিক পরীক্ষা ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা (কক্ষ নং-৯০০১) অনুষ্ঠিত হবে।

অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশনাবলি—

১. প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে উপস্থিত হতে হবে।

২. মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রবেশপত্রের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে।

৩. সকল প্রকার সনদ ও রেজিস্ট্রেশনের মূল কপি, পূরণকৃত Application Form-এর প্রিন্ট কপি এবং ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সদ্য তোলা রঙিন ছবিসহ সকল সনদপত্রের ১ (এক) সেট সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

৪. নাগরিকত্ব প্রমাণের সনদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/সিটি করপোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ দাখিল করতে হবে।

৫. মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সর্বশেষ সরকারি প্রজ্ঞাপন/নীতিমালা অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্রের মূল কপি প্রদর্শনসহ সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

৬. সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/বিভিন্ন করপোরেশনে কর্মরত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময় যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিপত্রের মূল কপি দাখিল করতে হবে।

