মেট্রোরেলের ১৫ আগস্টের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত

মেট্রোরেল পরিচালনাকারী সংস্থা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-১১ এর অধীনে বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে।
আগামীকাল শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
যে সকল পদের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে, সেগুলো হলো:
সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)
সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল)
সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল)
সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রনিক্স)
সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (কম্পিউটার সায়েন্স)
সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (কমিউনিকেশন/টেলিকমিউনিকেশন)
সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (আর এস-প্ল্যানিং/ ট্রেনিং/বাজেট)
সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (সিগন্যাল/ট্রাফিক)
সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (রোলিং স্টক/মেকানিক্যাল)
সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (রোলিং স্টক/ইলেকট্রিক্যাল)
পরে পরীক্ষার নতুন সময়সূচি জানানো হবে।