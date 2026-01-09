খবর

২–৮ জানুয়ারি সেরা ১০ সরকারি–বেসরকারি চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

নতুন বছরের শুরুতে কয়েকটি সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আছে বেসরকারি চাকরিও। ২–৮ জানুয়ারি বেশ কয়েকটি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। প্রথম আলোর পাওয়া এসব সরকারি–বেসরকারি চাকরির মধ্যে ৯ম–১০মসহ বিভিন্ন গ্রেডের চাকরির সুযোগ আছে। এই সপ্তাহ অর্থাৎ ২ থেকে ৮ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত যেসব সরকারি–বেসরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন—

*ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির অধীনে ৩য় থেকে ১০ম গ্রেডে চাকরি, পদ ২৬০

*ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, পদ ৫৭

*বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট নেবে সিনিয়র স্টাফ নার্স, পদ ৫০

*মোংলা বন্দরে চাকরি, পদ ৩৯

*বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট, ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদেরও সুযোগ

*বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার পদে চাকরি

*৬৭২০৮ জন শিক্ষক নিয়োগে সপ্তম বিশেষ বিজ্ঞপ্তি এনটিআরসিএর, বেশি মাদ্রাসায়

*বেতন ১ লাখ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত: সিএমএইচ বরিশালে চাকরির বড় সুযোগ

*ইসলামী ব্যাংকে নতুন নিয়োগ, স্নাতক পাসে আবেদন

পুরোনো কিছু চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের সুযোগ–

*বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, পদ ১৩১৩, নিয়োগ দেশের বিভিন্ন স্থানে

*বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বেসামরিক পদে চাকরি, পদ ১০১

*বেসরকারি সংস্থায় চাকরির সুযোগ, পদ ৩৯০

*যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নেবে ৪২ জন শিক্ষক

*চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, পদ ৩৫

*প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ৪৮৩ পদে আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি

*রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোয় ৬ মাসের ইন্টার্নশিপ, ভাতা ১০ হাজার টাকা

