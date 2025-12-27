গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ৯ম থেকে ১২তম গ্রেডের চাকরির পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ৯ম থেকে ১২তম গ্রেডের বিভিন্ন পদে নিয়োগে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষার তারিখ ও সময়—
১. ৯ম গ্রেড: ২ জানুয়ারি ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।
২. ১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড: ২ জানুয়ারি ২০২৫, বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
পরীক্ষার স্থান—
সামসুল হক খান স্কুল ও কলেজ (স্কুল শাখা), মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা।
পরীক্ষার মানবণ্টন—
লিখিত পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত, দৈনন্দিন বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে ৬০ শতাংশ এবং পদসংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে ৪০ শতাংশ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। তবে সহকারী পরিচালক পদের জন্য ৪০ শতাংশ নম্বরের অতিরিক্ত বাংলা–ইংরেজি–সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন থাকবে।
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা—
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রবেশপত্র অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। পরীক্ষার কেন্দ্রে আসনবিন্যাস পাওয়া যাবে এবং এই পরীক্ষার জন্য কোনো যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হবে না।
*বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে।