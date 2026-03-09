ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
খবর

ভুয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সতর্ক থাকার আহ্বান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নাম ব্যবহার করে সম্প্রতি প্রচারিত একটি ‘ভুয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি’ নিয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। ‘মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পে শিক্ষক নিয়োগ ২০২৬’ শিরোনামে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিটিকে সম্পূর্ণ ভুয়া ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

গতকাল রোববার (৮ মার্চ ২০২৬) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নাম ব্যবহার করে “মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পে শিক্ষক নিয়োগ ২০২৬” শিরোনামে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে, প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণ ভুয়া ও ভিত্তিহীন। এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই।

Also read:অস্ট্রেলিয়ার উচ্চশিক্ষা: সংকটের মুখে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক যেকোনো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমেই প্রকাশ করা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এ ভুয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এক শ্রেণির প্রতারক চক্র নিয়োগের প্রলোভন দিয়ে জনগণকে প্রতারিত করছে। এ বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং প্রতারক চক্রের সঙ্গে কোনরূপ আর্থিক লেনদেন না করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হলো।’

Also read:সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য ১৮ মার্চে ছুটির প্রজ্ঞাপন জারি, ছুটির আওতামুক্ত যেসব কর্মী
আরও পড়ুন