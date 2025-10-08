সহকারী জজ নিয়োগ: গেজেট হয়নি সাত মাসেও

বাংলাদেশে আদালত মানেই যেন দীর্ঘসূত্রতার গল্প। মামলাজটের মতো বিচারক নিয়োগও আটকে থাকে মাসের পর মাস। এ বিলম্বের জালে সাত মাসের বেশি সময় আটকে আছে ১৭তম সহকারী জজ নিয়োগের গেজেট।
বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (বিজেএসসি) অধীন সহকারী জজ নিয়োগের ১৭তম বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের (বিজেএস) চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয় গত ২৩ ফেব্রুয়ারি। এতে ১০২ জনকে সহকারী জজ পদে সাময়িকভাবে সুপারিশ করা হয়। চূড়ান্ত ফল প্রকাশের সাত মাস পরও এখনো তাঁদের নিয়োগের গেজেট প্রকাশ করা হয়নি। তিন ধাপে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে সহকারী জজ হিসেবে সুপারিশ পাওয়ার পর গেজেট না হওয়ার কারণে চাকরিতে যোগ দিতে পারছেন না তাঁরা।
বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে জানা গেছে, ১৭তম বিজেএসের মাধ্যমে সহকারী জজ নিয়োগের জন্য ২০২৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গত বছরই প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষা নেয়। এ বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি শেষ হয় মৌখিক পরীক্ষা।
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন চাকরিপ্রার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের নিয়োগ বিলম্বিত হওয়ায় ব্যক্তিগত জীবনে যেমন অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তেমনি দেশের বিচারব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতিটি মামলার পেছনে আছে মানুষের ভোগান্তি, অপেক্ষা আর ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা। দেশে প্রায় ৪৬ লাখ মামলা বিচারাধীন। আমরা যদি দ্রুত যোগ দিতে পারি, তবে মামলার জট কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারব।’
সহকারী জজ হিসেবে সুপারিশ পাওয়া আরেক প্রার্থী প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার পর ১৯ মাস পেরিয়ে গেছে। সুপারিশ পেয়েছি তা–ও সাত মাসের বেশি। এখনো বেকার বসে থাকায় নিজেকে পরিবারের বোঝা মনে হচ্ছে। এখনো টিউশন করে চলতে হচ্ছে।’
বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়ায় গেজেট প্রকাশ করা যাচ্ছে না। ভেরিফিকেশনসহ অন্যান্য প্রক্রিয়া কবে নাগাদ শেষ হবে, সে বিষয়েও নিশ্চিত করে বলতে পারেনি কমিশন।