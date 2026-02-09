আজই প্রকাশ হচ্ছে ৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল

অপেক্ষার প্রহর শেষ হচ্ছে ৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার্থীদের। আজ সোমবার এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সূত্রে জানা গেছে, কমিশনের বিশেষ সভায় অনুমোদনের পর ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। গত ৩০ জানুয়ারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার মাত্র ১০ দিনের মাথায় এই ফল প্রকাশ করতে যাচ্ছে কমিশন, যা বিসিএসের ইতিহাসে দ্রুততম।
পিএসসির বর্তমান কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা কমানোর ওপর জোর দিয়েছে। ‘ওয়ান বিসিএস, ওয়ান ইয়ার’ রোডম্যাপ অনুযায়ী, পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া ১২ মাসের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যে নিয়ে কাজ করছে কমিশন।
এবারের ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশ নিতে আবেদন করেছিলেন ২ লাখ ৯০ হাজার ৯৫১ জন পরীক্ষার্থী। গত ৩০ জানুয়ারি ঢাকা ও অন্য সাতটি বিভাগীয় শহরের ১৯০টি কেন্দ্রে একযোগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ৫০তম বিসিএসে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার মিলিয়ে মোট ২ হাজার ১৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে ১ হাজার ৭৫৫টি ক্যাডার পদের বিপরীতে বড় একটি অংশ নেওয়া হবে স্বাস্থ্য ক্যাডারে (৬৫০ জন)। এ ছাড়া প্রশাসন ক্যাডারে ২০০ জন এবং পুলিশ ক্যাডারে ১১৭ জন কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ করা হবে।
ফলাফল প্রকাশের পর প্রার্থীরা পিএসসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (www.bpsc.gov.bd) থেকে ফলাফল দেখতে পারবেন। এ ছাড়া টেলিটক মোবাইল থেকে এসএমএসের মাধ্যমেও ফলাফল জানার সুযোগ থাকবে। প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা পরবর্তী ধাপে লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। পিএসসি জানিয়েছে, প্রিলিমিনারির ফলাফল প্রকাশের পরপরই লিখিত পরীক্ষার সম্ভাব্য সময়সূচি বা পরবর্তী নির্দেশনা জানিয়ে দেওয়া হবে।