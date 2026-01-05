খবর

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অডিটর পদের পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের রাজস্ব খাতভুক্ত ‘নিরীক্ষক/অডিটর’ পদে নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। তিন ধাপে নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ, কেন্দ্র ও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে।

নিয়োগ পরীক্ষার বিবরণ—

পদের নাম: নিরীক্ষক/অডিটর

লিখিত (MCQ) পরীক্ষা—

তারিখ ও সময়: ৯ জানুয়ারি ২০২৬, বিকাল ৩:০০টা থেকে ৪:০০টা পর্যন্ত।

কেন্দ্র: মিরপুর গার্লস আইডিয়াল কলেজ মিরপুর-১০, ঢাকা।

লিখিত (রচনামূলক) পরীক্ষা—

তারিখ ও সময়: ১০ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ২:০০টা থেকে ৪:০০টা পর্যন্ত।

কেন্দ্র: প্রশিক্ষণ একাডেমি ভবন, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা।

মৌখিক পরীক্ষা—

তারিখ ও সময়: ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, বিকাল ৪:০০টা।

কেন্দ্র: নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব)-এর অফিস কক্ষ, সদর দপ্তর ভবন (৬ষ্ঠ তলা), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা।

প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা—

১. প্রার্থীদের অনুকূলে ডাকযোগে কোনো প্রবেশপত্র প্রেরণ করা হবে না। প্রার্থীদের brebr.teletalk.com.bd ওয়েবসাইট হতে প্রবেশপত্র ডাউনলোডপূর্বক প্রিন্ট করে সংগ্রহ করতে হবে। পরীক্ষার সময় অবশ্যই প্রবেশপত্র সঙ্গে আনতে হবে।

২. পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি, ব্যাগ ও যেকোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস আনা যাবে না।

৩. পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে প্রার্থীদের নিজ নিজ আসন গ্রহণ করতে হবে।

