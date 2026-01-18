খবর

ব্যাংকিং ক্যারিয়ার: ব্যাংক এশিয়ায় অফিসার পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

বেসরকারি ব্যাংক এশিয়া পিএলসি তাদের স্মল বিজনেস ইউনিটের জন্য জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘রিলেশনশিপ অফিসার (আরও)’ পদে অভিজ্ঞ কর্মী খুঁজছে। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে আবেদনের সুযোগ পাবেন।

পদের নাম ও ধরন

ব্যাংকটি রিলেশনশিপ অফিসার (আরও) স্মল বিজনেস পদে নিয়োগ দেবে। এটি একটি ফুলটাইম বা পূর্ণকালীন চাকরি। নির্বাচিত প্রার্থীকে দেশের যেকোনো প্রান্তে ব্যাংকের নির্ধারিত শাখায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) পাস। তবে শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরেই তৃতীয় শ্রেণি বা বিভাগ (বা সমমানের সিজিপিএ) গ্রহণযোগ্য হবে না।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে (ব্যাংকিং সেক্টরে) ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (CMSE) ঋণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অন্যান্য দক্ষতা: সেলস ও মার্কেটিংয়ে পারদর্শিতা, ক্রেডিট রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট বা ঋণ ঝুঁকি মূল্যায়নে দক্ষতা এবং চমৎকার যোগাযোগ ও মধ্যস্থতা করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

প্রধান দায়িত্বসমূহ

নিযুক্ত প্রার্থীকে মূলত সিএমএসই ঋণের জন্য গ্রাহক খুঁজে বের করা এবং তাঁদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। এ ছাড়া গ্রাহকের আর্থিক তথ্য সংগ্রহ করে ক্রেডিট প্রপোজাল তৈরি, ঋণ বিতরণ–পরবর্তী তদারকি এবং কেওয়াইসি ও অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নীতিমালা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বেতন ও সুযোগ-সুবিধা

বেতন আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে। আকর্ষণীয় বেতনের পাশাপাশি ইনসেনটিভ এবং ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে ক্যারিয়ারে দ্রুত পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

আবেদনের নিয়ম ও শেষ সময়

আগ্রহী প্রার্থীদের বিডিজবস ডটকমের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ সময় ২৯ জানুয়ারি ২০২৬। শুধু বাছাইকৃত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে।

