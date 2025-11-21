শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মধ্যরাতে শিক্ষা ক্যাডারে বড় পদোন্নতি, সহকারী অধ্যাপক হলেন ১৮৭০ কর্মকর্তা

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে বড় ধরনের পদোন্নতি দিয়েছে সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে একসঙ্গে ১ হাজার ৮৭০ প্রভাষককে পদোন্নতি দিয়ে সহকারী অধ্যাপক করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ।

পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তারা জাতীয় বেতন স্কেলের ষষ্ঠ গ্রেডে (মূল বেতন ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা দিয়ে শুরু, শেষ ধাপ ৬৭ হাজার ১০ টাকা) বেতন ও সুবিধা পাবেন।

তবে পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তারা আগের পদেই দায়িত্ব পালন করবেন। কারণ, তাঁদের ‘ইনসিটু’ হিসেবে নিজ নিজ কলেজ বা দপ্তরে পদায়ন করা হয়েছে।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতির জট আছে দীর্ঘদিন ধরে। এ নিয়ে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষোভ আছে।

বছরের পর বছর পদোন্নতি না হওয়ায় প্রভাষক পর্যায়ের কর্মকর্তারা সম্প্রতি আন্দোলনে নেমেছিলেন। অবশেষে তাঁদের পদোন্নতি হলো।

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে লিখেছেন, প্রথম পদোন্নতি পেলেন ৯ বছরের বেশি সময় পর। এ পদোন্নতি হওয়ার কথা ছিল চাকরির পাঁচ বছর পূর্তিতে।

