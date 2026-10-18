বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে চাকরি, পদ ৩৯

বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ৯ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৩৯। আবেদনের শেষ তারিখ ৭ নভেম্বর ২০২৬।
১. পদের নাম: সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
২. পদের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
৩. পদের নাম: পরিবহন তদারককারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১০) ৩২,০০০-৭৭,৩০০ টাকা।
৪. পদের নাম: পরিসংখ্যান সহকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১২) ২৪,৩০০-৫৮,৭০০ টাকা।
৫. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
৬. পদের নাম: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৭. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৮. পদের নাম: গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৯. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১৮
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
বয়সসীমা
১৮-৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৭ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৪টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৭ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।
বিস্তারিত দেখুন www.bpatc.gov.bd এবং https://bpatc.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে।