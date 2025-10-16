শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৪৯৫

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডভুক্ত উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদের প্রার্থীদের বাছাই ((MCQ Type) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ৪৯৫ জন।
উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা—
১. প্রকাশিত ফলাফলে যুক্তিসংগত কারণে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে কমিশন তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।
২. বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার স্থান, তারিখ, সময়সূচি ও পরীক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য বিস্তারিত তথ্যাবলি পরবর্তী সময়ে কমিশনের ওয়েবসাইট এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।
৩. কোনো প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কোনো শর্তের গুরুতর (Substantive) ঘাটতি পাওয়া গেলে মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে বা পরে যেকোনো পর্যায়ে উক্ত প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।
বাছাই পরীক্ষার ফলাফল ও বিস্তারিত কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে।