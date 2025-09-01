১৫৯ এটিইও পদের পরীক্ষার আসনবিন্যাস প্রকাশ, সব কেন্দ্র ঢাকায়

সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার (এটিইও) (১০ম গ্রেড) নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের কথা আগেই জানিয়েছিল সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। পূর্বঘোষিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫। কিন্তু ওই দিন ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্যাপনের কারণে সরকারি ছুটি থাকায় নতুন তারিখ ঠিক করা হয়েছে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫। এবার সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার পদের বাছাই পরীক্ষার পুনর্নির্ধারিত কেন্দ্র ও আসনবিন্যাস প্রকাশ করেছে পিএসসি।
পিএসসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার পদের পরীক্ষা ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (শুক্রবার) বেলা ৩টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত (১ ঘণ্টা) চলবে। পরীক্ষা হবে ১০০ নম্বরের। ঢাকা মহানগরের ৫১টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর অনুযায়ী নির্দিষ্ট হলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষার্থীদের বেলা ২ থেকে ৩টার মধ্যে প্রবেশপত্র ও কালো কালির বলপেন নিয়ে নির্ধারিত পরীক্ষাকক্ষে উপস্থিত হতে হবে। বেলা ৩টায় পরীক্ষা হলের মূল ফটক বন্ধ করে দেওয়া হবে। ওই সময়ের পর কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারবেন না।
পরীক্ষাকেন্দ্রে বইপুস্তক, কোনো ধরনের ঘড়ি, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাগ বা কোনো ধরনের যোগাযোগযন্ত্র নিয়ে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা যাবে এবং প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের জন্য ১০ মিনিট অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ থাকবে।
আবেদনকারী প্রার্থী পিএসসির ওয়েবসাইট (www.bpsc.gov.bd) ও টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইট (http://bpsc.teletalk.com.bd) থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। শুধু বিভাগীয় প্রার্থীরাই এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ১৫৯ জন সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (এটিইও) নেওয়া হবে। সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার ২০২৩ সালের ২৬ জুন আবেদন শুরু হয়েছিল। আবেদনের শেষের আগের দিন ছিল ওই বছরের ৩১ জুলাই। আবেদনের শেষ তারিখের ঠিক এক দিন আগে, অর্থাৎ ৩০ জুলাই হঠাৎ আবেদন স্থগিত করা হয়। পরের বছর ২০২৪ সালে আবার সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আবেদন শুরু হয় ১ জুলাই। আবেদনের শেষ সময় ছিল ওই বছরের ২৫ জুলাই। এরপর সেটি বাড়িয়ে ৮ আগস্ট পর্যন্ত করা হয়। পরবর্তী সময়ে ফের তা ২২ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়। আবেদন ফি ছিল ৫০০ টাকা।
*আসনবিন্যাস দেখুন এখানে