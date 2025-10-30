বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)
প্রার্থী নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও দক্ষতায় পিএসসির কর্মশালা, থাকবেন তিন দেশের বিশেষজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)-এর আয়োজনে দুই দিনব্যাপী কর্মশালায় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন অংশগ্রহণ করছে। ‘দক্ষতাভিত্তিক মৌখিক পরীক্ষা উন্নয়ন ও কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা’ শীর্ষক এই কর্মশালা ৩১ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সিলেটে অনুষ্ঠিত হবে।

পিএসসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম, কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা এবং সচিবালয়ের সচিব আবদুর রহমান তরফদার এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবেন।

কর্মশালার মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের মৌখিক পরীক্ষা যেন দক্ষতার ভিত্তিতে ও আধুনিকভাবে পরিচালিত হয়। কর্মশালায় তিনটি ভিন্ন দেশের সিভিল সার্ভিস বিশেষজ্ঞ অনলাইনে যুক্ত হবেন। তারা নিজেদের দেশে চলমান দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতির অভিজ্ঞতা ও চর্চা তুলে ধরবেন। এতে অংশগ্রহণকারীরা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পদ্ধতির কার্যকারিতা ও বাস্তবায়নের সম্ভাব্য কাঠামো সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

পিএসসি জানিয়েছে, কর্মশালার ফলস্বরূপ প্রণীত কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ভবিষ্যতে বিসিএস নিয়োগপ্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, কার্যকর ও সময়োপযোগী করে তুলবে। এতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সর্বাধিক যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থী মনোনীত করা সম্ভব হবে। এই কর্মশালার অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে মৌখিক পরীক্ষা ও প্রার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগে সহায়ক হবে।

