খবর

ব্র্যাকে চাকরির সুযোগ, ১ বছরের অভিজ্ঞতা আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি ব্র্যাক হেলথ প্রোগ্রামে (বিএইচপি) ‘ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ২ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে আবেদন শুরু হয়েছে। আগ্রহীরা আবেদন করতে হবে অনলাইনে। ৮ জানুয়ার ২০২৬–এর মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক

পদের নাম: ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট

বিভাগ: ব্র্যাক হেলথ প্রোগ্রাম (বিএইচপি), প্রকল্প কর্মী

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন

Also read:সপ্তম গণবিজ্ঞপ্তির পথে এনটিআরসিএ, ৬৮ হাজার শিক্ষক নিয়োগে আবেদন

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য হবেন

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন

প্রার্থীর বয়স: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

Also read:২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের নির্দেশ

আবেদনের যোগ্যতা—

  • এসএসসি পাস হতে হবে

  • বেসরকারি সংস্থায় কাজের দক্ষতা থাকতে হবে

  • ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে

আবেদন যেভাবে—

আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৮ জানুয়ারি ২০২৬;

আরও পড়ুন