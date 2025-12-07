কক্সবাজারে দিনব্যাপী চাকরি মেলা ১৫ ডিসেম্বর

দক্ষ ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ইউএনডিপি ও এটুআই যৌথভাবে কক্সবাজারে আয়োজন করতে যাচ্ছে ‘ইউথ এমপ্লয়মেন্ট ফেয়ার ২০২৫’। চাকরি মেলা ১৫ ডিসেম্বর হোটেল সি প্যালেস কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে চাকরি সন্ধানী তরুণ-তরুণীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগদাতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পাবেন। এ ছাড়া দক্ষতা উন্নয়ন, ক্যারিয়ার গাইডলাইন, প্রশিক্ষণ–সম্পর্কিত তথ্যও পাওয়া যাবে।
ইউএনডিপির কমিউনিকেশন হেড আবদুল কাইয়ুম বলেন, কক্সবাজারের তরুণেরা প্রতিভায় ভরপুর। এ কর্মসংস্থান মেলা তাঁদের শুধু কক্সবাজারেই নয়, সারা দেশে চাকরির সুযোগের সরাসরি পথ তৈরি করবে এবং তাঁদের দক্ষতা ও সম্ভাবনাকে একটি সফল ক্যারিয়ারে রূপ দিতে সহায়তা করবে।
আয়োজকরা জানান, দেশের তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ ও কর্মমুখী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগ্রহী অংশগ্রহণকারীরা নিবন্ধনের মাধ্যমে মেলায় অংশ নিতে পারবেন। নিবন্ধন লিংক: isec.gov.bd