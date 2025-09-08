মেট্টোরেল
মেট্টোরেল
খবর

মেট্টোরেলের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, চাকরি পেলেন ৮০ জন

প্রথম আলো ডেস্ক

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) সেমি স্কিল্ড মেইনটেইনার এর শূন্য পদে নিয়োগের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ সোমবার ডিএমটিসিএলের ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়।

Also read:সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানিতে চাকরি, পদ ৪১

ডিএমটিসিএলের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-১১–এর আওতায় সেমি স্কিল্ড মেইনটেইনার এর শূন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য গত ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষা এবং ২৯-৩০ আগস্ট অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৮০ জন প্রার্থী। সেমি স্কিল্ড মেইনটেইনার পদে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর https://surl.li/tpitid ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

বিস্তারিত: www.dmtcl.gov.bd

Also read:মাস্টার্স ছাড়াই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার সুযোগ পেলেন বাংলাদেশি অহনা
আরও পড়ুন