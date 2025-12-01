খবর

৫০তম বিসিএসে প্রিলির নম্বরে এল পরিবর্তন, কমেছে ৩ বিষয়ে, বৃদ্ধি ৩টির

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে গত বুধবার সন্ধ্যায় (২৭ নভেম্বর ২০২৫)। সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৫০তম বিসিএসে মোট শূন্য ক্যাডার পদের সংখ্যা ১ হাজার ৭৫৫। নন-ক্যাডার পদের সংখ্যা ৩৯৫। এই বিসিএস থেকে ক্যাডার ও নন–ক্যাডার মিলে মোট ২ হাজার ১৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

এদিকে ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা (এমসিকিউ) নম্বর বণ্টন পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। নম্বর কমেছে বাংলা, ইংরেজিসহ ৩টি বিষয়ে। বিপরীতে নম্বর বৃদ্ধি পেয়েছে ৩টি বিষয়ের। মোট নম্বর অপরিবর্তিত রয়েছে।

৪৭তম বিসিএসে বাংলা ও ইংরেজি উভয় বিষয়ে প্রিলিমিনারিতে ৩৫ নম্বর করে ছিল। পরবর্তী বিসিএসে ৫ নম্বর কমিয়ে এই দুটি বিষয়ে ৩০ নম্বর করা হয়েছে। এ ছাড়া কমানো হয়েছে বাংলাদেশ বিষয়াবলির নম্বর। এই বিষয়েও এবার ৫০তম বিসিএসে কমেছে ৫ নম্বর।

তবে বেড়েছে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি, গাণিতিক যুক্তি এবং নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন বিষয়ের নম্বর। প্রতিটি বিষয়ে ৫ নম্বর করে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের এবং মোট নম্বর অপরিবর্তিত রয়েছে।

Also read:৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, স্বাস্থ্য ৬৫০, প্রশাসনে ২০০, ক্যাডার ও নন–ক্যাডারে শূন্য পদ ২১৫০

৫০তম বিসিএসের নম্বর বণ্টন যেভাবে—

১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য: ৩০ (৫ নম্বর কমেছে)

২. ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য: ৩০ (৫ নম্বর কমেছে)

৩. বাংলাদেশ বিষয়াবলি: ২৫ (৫ নম্বর কমেছে)

৪. আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি ২৫ (৫ নম্বর বেড়েছে)

৫. ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: ১০ (অপরিবর্তিত)

৬. সাধারণ বিজ্ঞান: ১৫ (অপরিবর্তিত)

৭. কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি: ১৫ (অপরিবর্তিত)

৮. গাণিতিক যুক্তি: ২০ (৫ নম্বর বেড়েছে)

৯. মানসিক দক্ষতা: ১৫ (অপরিবর্তিত)

১০. নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন: ১৫ (৫ নম্বর বেড়েছে)

৫০তম বিসিএসের আবেদন শুরু হবে ৪ ডিসেম্বর। আবেদন শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২০২৬ সালের ৩০ জানুয়ারি।

Also read:এবার কর্মবিরতিতে যাচ্ছেন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা, বার্ষিক পরীক্ষাও বন্ধ
Also read:এক বছরে সরকারি কর্ম কমিশন কী করল
আরও পড়ুন