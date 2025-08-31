বুয়েটের কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল জলিল ও পিএসসির প্রকল্প পরিচালক নাসির উদ্দিন আহম্মেদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন
বুয়েটের কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল জলিল ও পিএসসির প্রকল্প পরিচালক নাসির উদ্দিন আহম্মেদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন
খবর

পিএসসি পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা অটোমেশনের জন্য বুয়েটের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) তাদের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও ব্যুরো অব রিসার্চ টেস্টিং অ্যান্ড কনসালটেশন (বিআরটিসি)–এর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

বুয়েটের কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল জলিল ও পিএসসির প্রকল্প পরিচালক নাসির উদ্দিন আহম্মেদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী, আগামী ১৮ মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সফটওয়্যার সিস্টেম তৈরি করা হবে, যা বিসিএসের আবেদন থেকে শুরু করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে ব্যবহৃত হবে।

Also read:মেট্রোরেলে নতুন চাকরি, স্নাতকে আবেদন

নতুন সফটওয়্যারের মাধ্যমে আবেদনপত্র গ্রহণ ও বাছাই, পরীক্ষার ফি আদায়, প্রবেশপত্র প্রদান, প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষা, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও বিতরণ, মৌখিক পরীক্ষা পরিচালনা ও ফলাফল প্রক্রিয়াকরণসহ সব ধাপ স্বয়ংক্রিয় হবে। এর ফলে পরীক্ষা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে, একই সঙ্গে প্রার্থীর সময় ও খরচও কমবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পিএসসির চেয়ারম্যান, সদস্য, কমিশন সচিবালয়ের সচিব, সিস্টেম অ্যানালিস্ট ও অন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি

Also read:প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বড় নিয়োগ, পদ ১৬৪
Also read:স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২১০ জনের চাকরি, করুন আবেদন
আরও পড়ুন